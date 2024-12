Star di Hollywood James Franco a Uffizi, 'rapito' da Botticelli

Visita agli Uffizi questa mattina per l'attore, regista e sceneggiatore americano James Franco. A Firenze per presentare il suo ultimo film, 'Hey Joe' (regia di Claudio Giovannesi). Franco è arrivato intorno alle 11, passeggiando entusiasta tra i tesori della Galleria, apprezzando in particolare i capolavori del Trecento e Quattrocento, in particolare Maestà di Giotto e Cimabue, oltre a Leonardo, Michelangelo e Tiziano. Ma ad appassionarlo più di tutto sono state le sale dedicate a Botticelli, dove si è soffermato ad ammirare ogni singola opera. L'attore, fanno sapere dalle Gallerie degli Uffizi, si è trattenuto in museo per oltre due ore.



