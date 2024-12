Sicurezza, Funaro 'ruota panoramica Cascine è presidio positivo'

La ruota panoramica e il villaggio natalizio in piazzale Vittorio Veneto sono "un presidio positivo e un luogo di socialità per per le famiglie". Lo ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro intervenendo questa mattina all'inaugurazione della doppia attrazione. "Questo è un momento molto bello, tra l'altro siamo qui con tante famiglie, tanti bambini anche delle nostre accoglienze. Far vivere i luoghi e farli vivere con presidi positivi è la direzione giusta per dare un segnale". In merito alla sicurezza dell'area delle Cascine, Funaro ha aggiunto che Palazzo Vecchio sta facendo "un lavoro di attenzione di attenzione grande al territorio". "Abbiamo inserito il presidio fisso della polizia municipale, doppio presidio tra l'altro, c'è un lavoro coordinato con la prefettura, con le pattuglie che passano. E' chiaro che ci vuole un'azione costante sul territorio ed è quello che stiamo facendo e che continueremo a fare. Ovviamente - ha sottolineato in chiusura - anche con l'arrivo dei nuovi agenti di polizia annunciato dal ministro Piantedosi e con le nuove assunzioni del Comune di Firenze degli agenti di polizia municipale potremo presidiare sempre di più".



