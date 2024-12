Incendio in appartamento a Firenze, 2 persone al pronto soccorso

FIRENZE, 01 DIC -Incendio nella notte in un appartamento a Firenze. I vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti alle 4.25 nella zona dell'Anconella, in via Reims, per le fiamme all'interno di un alloggio al secondo piano di un condominio. Una squadra è entrata nell'appartamento invaso dai fumi ed ha effettuato lo spegnimento di un materasso.

Due donne sono state affidate al personale sanitario e trasportate al pronto soccorso, una 52enne in codice rosso a Careggi per inalazione dei fumi e una donna di 94 anni, a Santa Maria Annunziata in codice giallo. Nessun ricovero per un uomo di 54 anni. Al termine delle operazioni di bonifica e di messa in sicurezza l'alloggio è stato dichiarato non fruibile per danni all'impianto elettrico e condizioni sanitarie precarie a causa della fuliggine. Nessuna conseguenza per gli altri appartamenti del condominio di cinque piani.

Sul posto inviate inizialmente tre squadre, da Pontassieve e da Firenze Ovest e due autoscale, poi fatte rientrare una volta che la prima squadra è riuscita ad accedere nell'abitazione.



