'Consigliera? Impossibile con figli e lavoro'

Dimissioni a Lucca della consigliera comunale della lista Lucca Futura Cecilia Lorenzoni, che ha deciso di lasciare per le difficoltà a conciliare gli impegni di lavoro e familiari con quelli istituzionali. "Dopo una lunga riflessione e dopo essermi confrontata con il mio gruppo politico, sono oggi a rassegnare le mie dimissioni da consigliera comunale", le parole dell'esponente della lista di centrosinistra.

"È evidente come non riesca a partecipare alle sedute del Consiglio né ai lavori della commissione statuto e regolamenti di funzionamento del consiglio, ordinamento, trasparenza e partecipazione; l'uno a causa principalmente della difficoltà di conciliare gli orari serali del Consiglio, e l'obbligo della presenza fisica, con i miei impegni di mamma di due bambini piccoli (e un compagno spesso fuori per turni di lavoro); l'altro, per la difficoltà di conciliare gli orari della commissione con i miei impegni di lavoro, quale capo dipartimento all'interno dell'ufficio legale dell'azienda per la quale lavoro a Firenze", scrive Lorenzoni nella lettera con cui annuncia le dimissioni.

"Con la fine del congedo parentale e il rientro al lavoro - spiega - il tempo a disposizione si è esaurito e sono consapevole che in assenza di tempo ed energie non si possa ricoprire degnamente il ruolo di amministratori, che, appunto, richiede dedizione, impegno e costanza da impiegare nella ricerca di soluzioni nuove alle sfide complesse che il nostro tempo ci pone davanti".

Tra queste, sottolinea, "permettere alla comunità (al nostro Comune, per quanto ci riguarda) di progredire nel senso di aggiornare l'organizzazione delle attività di interesse pubblico, come la politica, al nostro tempo. Un tempo in cui molte delle coppie che decidono di avere o adottare figli lo fanno tardi e in cui tutti, anche le donne, lavorano (e tanto), arrivando ad avere figli con un lavoro a tempo pieno che le vede impegnate tutto il giorno. Un tempo in cui i nonni non possono più essere la risorsa su cui poggia l'organizzazione di una famiglia. Un tempo in cui si chiede di mettersi nei panni anche di chi ha poco tempo libero, e che non solo per questo si può supporre sia meno interessato degli altri a contribuire alle idee collettive".



