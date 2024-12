Bove: Commisso, forza Edoardo, sei ragazzo di grande carattere'

"Forza Edoardo, siamo con te. Sei un ragazzo forte e con un grande carattere". Così il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha espresso il sostegno a Bove, ricoverato all'ospedale di Careggi, dopo un malore in campo.

"Siamo vicini alla famiglia del ragazzo" scrive sui social il club viola, sottolineando che il patron insieme alla moglie Catherine e alla sua famiglia "è in costante collegamento con Firenze dagli Stati Uniti per supportare Edoardo e i suoi familiari". -



