Baroni, 'non voglio commentare, sennò non finiamo più'

"Non voglio commentare, sennò non finiamo più". Non parla dell'arbitraggio Marco Baroni, allenatore della Lazio, al termine della sfida con il Parma, caratterizzata da due episodi sfavorevoli ai biancocelesti, un gol annullato e un rigore cancellato al Var. "Orgoglioso dei ragazzi - prosegue Baroni - purtroppo gli errori ci sono e non vanno ripetuti".

Il tecnico ammette "nel primo tempo ci siamo innervositi, loro son stati bravi a portarci su quella strada" e si prende le responsabilità sui primi due gol subiti: "la responsabilità è mia, ho una squadra qualitativa, hanno sbagliato Rovella, che è stratosferico e l'altro Gila, uno dei difensori più forti che c'è, lo vorrei tutta la vita. Dobbiamo rischiare ma è la nostra proposta, io voglio questo, meglio che spararla a cinquanta metri".

Sui tanti infortunati conclude: "Castrovilli è prossimo al rientro, si parla di giorni, Dia proveremo a recuperarlo mentre Vecino sarà una decina di giorni, Tavares se non c'è in Coppa dovrebbe esserci in campionato".



