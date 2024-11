Rigenerazione urbana, inaugurato il 'muro di rose' di Carrara

Un muro ricoperto da oltre cinquecento mosaici a forma di rosa, ognuno con una storia e provenienza diversa dalle altre. Svelato oggi a Carrara (Massa Carrara) il grande progetto di rigenerazione urbana 'Roses for Carrara' ideato e realizzato da Suzanne Spahi ed Enzo Tinarelli insieme al contributo di altri 400 artisti provenienti da ogni parte del mondo. L'opera è stata realizzata su un muro di via del Cavatore, una delle strade principali della città apuana, in cui sono state installate ben 533 rose a mosaico arrivate da 32 nazioni diverse. Ognuna porta con sé la storia di chi l'ha creata e grazie a un piccolo chip, presente in ogni mosaico, sarà possibile conoscerle tutte, attivando la funzione di connessione npc degli smartphone. Ogni mosaico è diverso dagli altri anche per forma, stile, grandezza e materiale.

Alcuni sono in vetro, altri in marmo e altri ancora in varie tipologie di smalti; tutti materiali in grado di resistere agli agenti atmosferici. Le 533 rose, infine, sono unite insieme grazie a dei rami, a loro volta collegati a quattro vasi in marmo bianco alla base del muro. L'opera di rigenerazione urbana è stata creata con il contributo di Fondazione Marmo e Associazione amici dell'Accademia di Belle arti di Carrara.





