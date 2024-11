Rapinavano orologi a Forte dei Marmi, in carcere tre ventenni

Sgominata - con tre arresti in carcere - una gang specializzata nelle rapine di orologi di lusso che l'estate scorsa colpiva i turisti a Forte dei Marmi. Dopo le indagini della compagnia dei carabinieri di Viareggio il giudice per le indagini preliminari di Lucca ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tre ventenni del Marocco. Sono accusati di due rapine di orologi di pregio a un imprenditore residente a Massa e a una donna di Modena. Gli oggetti, di alta orologeria, rapinati avevano valore di oltre 20.000 euro ciascuno.

I tre giovani, però, erano già stati arrestati a seguito di una perquisizione dove fu loro trovato un orologio da oltre 50.000 euro provento di un'altra rapina analoga a Forte dei Marmi. Ora, altre indagini dei carabinieri sul territorio hanno permesso di acquisire altri elementi probatori sul loro coinvolgimento ini due precedenti episodi criminali.

Gli arresti sono stati eseguiti in Piemonte e nei penitenziari toscani dove due di loro si trovano già detenuti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA