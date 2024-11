Piaggio, addio alla produzione Ape a Pontedera dopo 76 anni

Addio alla produzione dell'Ape Piaggio nello stabilimento di Pontedera (Pisa) dopo 76 anni. Il tipico motocarro sarà realizzato esclusivamente in India per il mercato locale dove le normative in fatto di sicurezza e inquinamento sono meno stringenti che in Europa.

La decisione sarebbe stata comunicata dall'azienda ai delegati Rsu nelle scorse settimane, quando è stato spiegato il periodo di stop alla produzione dei vari reparti dello stabilimento per la fine dell'anno. Motivi di sicurezza anzitutto: secondo quanto riferito dai quotidiani, servirebbero ricerca e innovazione per adeguare l'Ape agli standard di sicurezza, tra cui airbag e sistemi di frenata assistita. E il tema ambientale: l'anno prossimo la normativa cambierà ancora.

Così Piaggio ha deciso di fermarsi. Nello stabilimento pontederese saranno riconvertite le linee, così da produrre il Porter il veicolo commerciale che ne ha ereditato il mercato.

Tuttavia nei magazzini di Pontedera ci sono ancora scorte e quindi, tramite i concessionari, la vendita continuerà anche in Italia. La produzione andrà invece avanti in India dove esiste anche la versione elettrica, con entrambi i modelli che stanno dando ottimi risultati.



