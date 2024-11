Infanzia, presidio a Firenze 'riconosciamo minori uccisi a Gaza'

Presidio questa mattina davanti al Palacongressi di Firenze di alcuni attivisti della rete Firenze per la Palestina in occasione della giornata conclusiva del convegno 'Conoscere e riconoscere l'infanzia' e della manifestazione nazionale per la Palestina a Roma. I partecipanti hanno esposto un cartello con la scritta 'ri/conosciamo alcuni dei minori uccisi a Gaza dall'elenco dei loro nomi' e accanto un lunghissimo striscione con circa 6.000 nomi, meno della metà dei 12.500 che erano stati identificati al 25 febbraio 2024.

L'assessora regionale Alessandra Nardini, fanno sapere i promotori dell'iniziativa, si è fermata a parlare con i manifestanti e ha poi ricordato la situazione della Striscia di Gaza durante il discorso introduttivo dei lavori della giornata.





