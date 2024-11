Sciopero generale, migliaia in piazza a Firenze con Cgil e Uil

E' partito da piazza Santa Maria Novella prima delle 10 il corteo regionale organizzato da Cgil e Uil Toscana a Firenze per lo sciopero generale di oggi: diverse migliaia di manifestanti stanno sfilando per le vie del centro storico e i lungarni con bandiere, striscioni e cartelli, per arrivare a piazza Poggi dove si terrà il comizio conclusivo con gli interventi dei delegati, della segretaria confederale nazionale Uil Ivana Veronese e il segretario generale della Cgil Toscana Rossano Rossi.

"Questo governo non vuole sentire chi dissente da lui, e per questo motivo cerca di impedirci di manifestare, ma la risposta di stamani mi sembra abbastanza chiara", ha affermato Rossi, secondo cui "il paese è in una crisi paurosa, piagato dalla povertà e dalla precarietà in aumento. Avremmo avuto bisogno di una legge di bilancio con interventi per sopperire ai problemi di salario, con una riforma fiscale più giusta, e invece è Robin Hood alla rovescia: si fa pagare le fasce deboli della popolazione, è una Finanziaria classista".

Per Paolo Fantappiè, segretario generale della Uil Toscana, "stiamo ascoltando il paese reale che grida che non ce la fa più ad arrivare a fine mese: pensionati, lavoratori dipendenti privati e pubblici, non riescono ad arrivare alla fine del mese.

Servono risorse per i salari, per le pensioni, e servono risorse per uno stato sociale efficiente, per una sanità aperta a tutti, una sanità pubblica per tutti i cittadini".



