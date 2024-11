Il primo dicembre torna a Firenze la ruota panoramica

Sarà inaugurata domenica primo dicembre la ruota panoramica di Firenze e resterà in funzione fino al 31 marzo. La sede, come lo scorso anno, sarà piazzale Vittorio Veneto. Oltre alla ruota, alta 55 metri, per il periodo di Natale sarà possibile anche pattinare sugli oltre 1400 metri quadri di pista ghiacciata, a ridosso del grande albero natalizio, con i più piccoli che potranno muovere i primi passi accompagnati da dei pinguini e incontrare Babbo Natale nella sua casetta. Ci sarà anche un trenino gratuito che farà la spola con il centro storico. I quattro mesi di permanenza della ruota saranno accompagnati da altre iniziative: dagli acrobati ai maghi passando per le marionette. Come lo scorso anno tutta la manifestazione sarà alimentata da energia prodotta interamente da fonti rinnovabili in collaborazione con Frisbi energia naturale.



