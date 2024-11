Fair play Menarini, i campioni si raccontano a Firenze

Torna il 30 novembre il talk show Fair Play Menarini - I campioni si raccontano: riflessioni e aneddoti delle leggende dello sport, modelli di correttezza e lealtà, troveranno spazio a Firenze nel salone dei 500 di Palazzo Vecchio. Il via alle 17, alla presenza della sindaca Sara Funaro.

Il talk show vede la partecipazione del Comitato olimpico nazionale italiano, rappresentato da Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni ed ex campionessa di lancio del martello, disciplina in cui ha vinto 10 titoli italiani.

Dall'atletica arriva anche la storia di Andy Diaz, campione di salto triplo che ha centrato ai Giochi di Parigi 2024 la prima medaglia olimpica con i colori azzurri, e del suo allenatore e amico Fabrizio Donato, bronzo nel salto triplo alle Olimpiadi di Londra 2012. La carrellata di stelle continua con Rigivan Ganeshamoorthy, oro nel lancio del disco agli ultimi Giochi Paralimpici di Parigi, mentre per lo sci alpino ci sarà Giuliano Razzoli, oro nello slalom speciale alle Olimpiadi Invernali di Vancouver 2010. Per il calcio una leggenda come Javier Zanetti, indimenticabile capitano dell'Inter e della Nazionale argentina.

Ha risposto all'appello del Fair Play Menarini anche Borja Valero, centrocampista spagnolo diventato una bandiera della Fiorentina. La pallavolo potrà contare su un nome storico come Andrea Zorzi, due volte campione del mondo con l'Italvolley e su una rivelazione come Ekaterina Antropova, oro olimpico ai Giochi di Parigi 2024. Infine, i racconti del 'narratore di emozioni' Federico Buffa per contribuire a rendere "unica la serata".

I campioni si raccontano è realizzato in partnership con Sky Tg24 e viene trasmesso in diretta sul canale 501 di Sky. A presentare l'evento Rachele Sangiuliano, ex campionessa di pallavolo e conduttrice di Sky Sport, Omar Schillaci e Michele Cagiano, vicedirettori di Sky TG24, assieme ad Alessandro Acton, giornalista e conduttore di Sky Sport. "C'è grande emozione e curiosità per le storie dei campioni protagonisti della serata - hanno commentato Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del board della Fondazione Fair play Menarini - Ci auguriamo che questa nuova edizione del talk show possa ispirare tutti, soprattutto i più giovani".



