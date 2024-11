Debutta in Italia il balletto Caravaggio con Bolle protagonista

Per la prima volta arriverà in Italia il balletto Caravaggio di Mauro Bigonzetti, promosso dall'etoile scaligera Roberto Bolle che ne è anche l'interprete principale. Debutterà come evento speciale dal 9 all'11 maggio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, all'interno dell'87/a edizione dell'omonimo Festival, e subito dopo, dal 15 al 21 maggio, al Tam Teatro Arcimboldi di Milano. L'opera era stata creata nel 2008 per lo Staatsballett Berlin diretto da Vladimir Malakhov dal coreografo Bigonzetti, su musica del compositore e direttore d'orchestra Bruno Moretti, che ha dato una nuova orchestrazione sinfonica a brani di Claudio Monteverdi tratti dall'Orfeo - dal Combattimento di Tancredi e Clorinda, dall'Incoronazione di Poppea e dal Settimo libro dei madrigali. Bolle, ambasciatore della cultura italiana nel mondo e portavoce della diffusione del balletto come forma d'arte accessibile e dedicata a tutti, danzerà nel ruolo del pittore italiano Michelangelo Merisi, di cui Bigonzetti mette in risalto la complessità della figura, celebrandone gli aspetti che compongono l'uomo e l'artista, dall'animo inquieto e travagliato. Un balletto psicologico e drammatico, che dal punto di vista drammaturgico ha le sue "note" ricorrenti nel solo, nei duetti, terzetti e quartetti, inframmezzati da scene corali che allentano la tensione e imprimono il moto ad un'azione sostanzialmente incentrata sull'io caravaggesco.

Accanto a Bolle, alcuni tra i migliori danzatori solisti internazionali, insieme a un corpo di ballo creato per l'occasione tramite audizione, che comprenderà circa 30 giovani ballerini liberi professionisti. Il balletto è una produzione in collaborazione tra la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e Artedanzasrl, con il supporto del ministero della Cultura e il contributo di Intesa Sanpaolo. Le luci dello spettacolo sono di Carlo Cerri.





