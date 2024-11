Brindisi Montagna, al Marchese Antinori la cittadinanza onoraria

Un week-end per celebrare il legame tra storia, tradizione e futuro: sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, a Brindisi Montagna (Potenza), nel Castello Fittipaldi Antinori, si terrà l'evento "Dalla Toscana al Ducato di Brindisi: gli Antinori, storie di uomini e tradizioni tra passato e futuro", organizzato dal Comune di Brindisi di Montagna con il supporto del Gal Percorsi e della Camera di Commercio della Basilicata.

Si tratta "di una iniziativa che rappresenta - è scritto in un comunicato - un'importante occasione per mettere in luce le eccellenze enogastronomiche, culturali e architettoniche del territorio e che vedrà il suo momento centrale nel conferimento della cittadinanza onoraria e nella consegna delle Chiavi della Città al Marchese Piero Antinori, figura simbolo dell'eccellenza vitivinicola italiana, in segno di riconoscenza per il legame indissolubile che unisce la sua illustre famiglia alla comunità" del piccolo paese a pochi chilometri da Potenza. La cerimonia è in programma sabato 30 novembre alle ore 10.30.

"Il conferimento della cittadinanza onoraria al Marchese Piero Antinori - ha sottolineato il sindaco di Brindisi Montagna, Gerardo Larocca - non è solo un atto formale, ma ha anche un forte valore simbolico. Rappresenta un riconoscimento alla sensibilità dimostrata nel corso degli ultimi anni da parte di Piero Antinori a questo frammento di storia familiare e segna un importante passo nel rafforzamento del legame tra il territorio di Brindisi Montagna con una delle famiglie nobili fiorentine più importanti anche in prospettiva di una valorizzazione del territorio e della sua storia".

L'evento "rappresenta - è scritto nella nota - un'occasione unica per celebrare il dialogo tra due realtà italiane, valorizzando il ricco patrimonio culturale, architettonico ed enogastronomico di due territori d'eccellenza: la Toscana e la Basilicata. Attraverso la condivisione di esperienze, competenze e visioni, questa iniziativa mira a rafforzare il legame tra due regioni accomunate da un'eredità storica millenaria e da un approccio moderno alla valorizzazione delle proprie risorse.

Grazie al contributo di personalità di spicco nel settore enogastronomico, accademico e istituzionale, l'evento si pone l'obiettivo di stimolare una riflessione profonda sulle opportunità offerte dalla riqualificazione dei beni architettonici e dalla promozione delle eccellenze locali, favorendo al contempo lo sviluppo di sinergie virtuose tra territori e comunità".



