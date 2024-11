Strapparono Rolex ad anziano a Firenze, arrestati a Napoli

Strapparono un Rolex dal polso di un anziano, la sera dello scorso 13 luglio in via Pisana, quartiere dell'Oltrarno a Firenze, e fecero perdere le proprie tracce. I due presunti autori sono stati arrestati a Napoli nei giorni scorsi dalla polizia, in esecuzione di una misura cautelare firmata dal gip del tribunale di Firenze. Per i due napoletani, 28 e 42 anni, l'accusa è di concorso in rapina.

Quella sera, hanno ricostruito le indagini, il 70 enne stava passeggiando quando fu avvicinato da uno sconosciuto che gli strappò l'orologio dal polso e poi fuggi in sella a uno scooter guidato dal complice. Grazie al sistema di videosorveglianza cittadina i due sono stati rintracciati dagli investigatori della squadra mobile di Firenze fino a Napoli. Nei giorni scorsi i due sono stati arrestati. Nell'abitazione del 42 enne gli investigatori hanno anche scoperto droga e una pistola clandestina. Quando la polizia ha bussato alla porta, secondo quanto emerso, l'uomo con il pretesto di vestirsi ha preso tempo e avrebbe gettato dalla finestra due buste di plastica. Una si è rotta urtando con i cavi dell'elettricità e ha sparso sulla strada il contenuto: marijuana. L'edificio era circondato dagli agenti per controllare possibili vie di fuga. Le verifiche hanno permesso di accertare che le buste contenevano oltre a 700 grammi di marijuana e 25 di cocaina, un revolver con matricola abrasa. Per questo il 42 enne è stato anche arrestato con l'accusa di illecita detenzione di stupefacenti e detenzione di arma clandestina.



