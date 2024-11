Pisa University Press partecipa a Più libri più liberi

Anche quest'anno Pisa University Press parteciperà a 'Più Libri Più Liberi', la fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata a Roma dal 4 all'8 dicembre. La casa editrice dell'Ateneo pisano sarà presente con una selezione del proprio catalogo allo stand del coordinamento delle University Press Italiane - Upi e proporrà anche un incontro di approfondimento dal titolo 'Pace e Guerra. Costruire un'alternativa possibile'.

L'appuntamento è fissato per il 4 dicembre alle 16.30 nella Sala Venere, tra i relatori il direttore di Avvenire Marco Girardo ed Enza Pellecchia, prorettore per la coesione della comunità universitaria dell'Ateneo di Pisa.

L'iniziativa prende spunto dal Centro interdipartimentale di scienze per la pace dell'Ateneo pisano (https://cisp.unipi.it/).

Il Centro, nato in origine (1998) come Centro interdipartimentale, "è un punto di riferimento per docenti e ricercatori dell'Università di Pisa - si spiega dall'Ateneo - che desiderano svolgere attività di ricerca, di formazione e didattica, o più in generale di promozione culturale, connesse alla costruzione della pace positiva. Non semplice assenza (reale o illusoria) di guerra, ma un obiettivo verso il quale muovere lavorando per la giustizia sociale, curando la gestione nonviolenta dei conflitti, ripudiando gli strumenti violenti e proscrivendo in ogni caso la guerra. Tale è l'impegno dell'Università di Pisa su questo fronte che l'Ateneo ha sostenuto con determinazione anche l'attivazione del dottorato di ricerca di interesse nazionale in Peace studies di cui è parte attiva del progetto". Pisa University Press ha, inoltre, al suo attivo la collana 'Scienze per la pace' (info su: https://www.pisauniversitypress.it/)



