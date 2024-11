Diodato in concerto a Firenze al parco mediceo di Pratolino

È Diodato il primo nome del Musart Festival 2025, rassegna estiva fiorentina, che si esibirà il 18 luglio al Parco mediceo di Pratolino. I biglietti, posti numerati da 25 a 55 euro, saranno disponibili dalle 14 di domani.

Diodato, si spiega in una nota, è solo il primo nome di Musart Festival 2025, altri importanti ospiti saranno annunciati a breve. Si è appena concluso tour nei teatri con cui Diodato ha portato in scena in tutta Italia 21 spettacoli, ciascuno dei quali ha rappresentato un fuoco acceso attorno al quale ritrovarsi per scambiarsi sensazioni e soprattutto emozioni.

Sempre a novembre è uscito per Carosello Records il 45 giri di "La mia terra", brano scritto per la colonna sonora di "Palazzina Laf" - esordio alla regia di Michele Riondino - con cui il cantautore nel 2024 ha vinto il David di Donatello, il Nastro d'argento, il Ciak d'oro, la Targa Tenco e il Premio Amnesty international Italia.



