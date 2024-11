Conference: Fiorentina-Pafos 3-2

La Fiorentina vince, con qualche affanno di troppo, per 3-2 contro i ciprioti del Pafos, conquista la terza vittoria in quattro partite, sale al sesto posto in classifica e vede sempre più la qualificazione diretta al prossimo turno.

Rispetto alla vittoriosa gara di Como in campionato, Palladino cambia otto giocatori, in vista anche della gara di domenica al Franchi contro l'Inter. Questa la successione delle reti: nel pt 38' Kouame; nel st 8' Goldar (autogol), 23' Jairo, 27' Martinez Quarta, 42' Jajà.



