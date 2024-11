Fiamme in palazzo a Montalcino, salvata padrona, morti 12 cani

Salvata dai vigili del fuoco un'anziana da un incendio in un palazzo di Montalcino (Siena), in località Montisi. La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti ma poi sono state trovate nell'abitazione le carcasse di 12 cani morti. L'incendio ha coinvolto un appartamento al primo piano di una palazzina di tre piani. E' successo ieri pomeriggio e ora a causa dei danni strutturali causati dal fuoco è stato necessario per i pompieri inibire l'uso dello stabile.



