Concluso il restauro delle Carte geografiche di Palazzo Vecchio

Carte geografiche restaurate, mappamondo risanato e reso di nuovo leggibile con tecniche moderne, un sito web per visitare la sala in 3d: dopo tre anni di lavori è stata inaugurata la Sala Guardaroba del museo di Palazzo Vecchio, comunemente nota come sala delle carte geografiche. È stato possibile realizzare l'intervento grazie a una donazione della Fondazione di Friends of Florence. I lavori hanno permesso il restauro del globo terrestre al centro della sala e delle 53 carte geografiche di tutto il mondo conosciuto nella seconda metà del XVI secolo, dipinte a olio su tavola negli sportelli degli armadi, su disegno di Egnazio Danti e Stefano Bonsignori (1563-1586). E inoltre, il consolidamento strutturale del pavimento, la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione della sala basato sul sistema domotico che utilizza i Led, la manutenzione completa dei 13 armadi monumentali in legno di noce con motivi decorativi a intaglio.

"Il programma di restauro e studio per la sala guardaroba di Palazzo Vecchio è stato un impegno affascinante che ha riunito arte, storia e geografia in un unico progetto", ha sottolineato Simonetta Brandolini d'Adda, presidente di Friends of Florence.

Durante i lavori è stato provato che il globo fu interamente rifatto dall'ultimo cosmografo della corte medicea, Matteo Neroni, tra il 1605 e il 1613 e che della prima versione del mappamondo di Egnazio Danti (1564-1569), non resta in pratica più niente se non la struttura esterna di sostegno in metallo e, forse, gli elementi principali dell'armatura interna in ferro, realizzate entrambe all'epoca, dall'architetto e ingegnere Antonio Lupicini. "Ritorna al suo antico splendore la sala delle Carte Geografiche, un tassello prezioso del percorso museale di Palazzo Vecchio - afferma la sindaca Sara Funaro -. Un luogo dalla grande storia che è stato oggetto di lavori complessi e accurati grazie all'impegno del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio. Recupera la sua originaria bellezza anche lo straordinario mappamondo posto al centro, tra i più antichi al mondo. E adesso attraverso l'innovazione tecnologica messa a disposizione dal museo Galileo sarà possibile letteralmente immergersi in questo ambiente unico. Un grande grazie va a Friends of Florence, ancora una volta a fianco della nostra città". "Un restauro complesso che ha unito le varie istituzioni coinvolte, corredato di apparati divulgativi filmati e in 3d e da una pubblicazione dedicata, si offre un eccellente esempio di partecipazione tra pubblico e privato, con Friends of Florence parte attiva del finanziamento", ha spiegato la soprintendente Antonella Ranaldi.

"Le carte Geografiche di Danti e Buonsignori, in deposito esterno a Palazzo Vecchio dalle Gallerie degli Uffizi - ha detto Simona Pasquinucci, responsabile della Divisione Curatoriale delle Gallerie degli Uffizi - sono tornate luminose e brillanti grazie al restauro finanziato dai Friends of Florence, che ringraziamo".

Il sito web sarà progettato dal museo Galileo col supporto di Friends of Florence. "Il lavoro svolto dal Museo - sottolinea Filippo Camerota, direttore scientifico del Museo Galileo - permetterà a chiunque di muoversi della Sala della Guardaroba del museo di Palazzo Vecchio, comunemente nota come Sala delle Carte geografiche, in un percorso di 'esplorazione' virtuale così da consultare nel dettaglio i contenuti, leggere i testi e approfondire le informazioni". "E' una parte del nostro museo fra le più amate che adesso, dopo il restauro, è ancora più bella", ha evidenziato l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini.



