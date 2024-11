Alstom da 100 anni a Firenze, investimenti Italia 4 milioni

Alstom celebra il centenario dello stabilimento di Firenze e annuncia un piano di investimenti di oltre 4 milioni di euro nel prossimo biennio di Segnalamento Italia. Quest'ultima, attiva nel segnalamento ferroviario, ha assunto nel 2024 oltre 100 nuovi dipendenti e ha aperto circa 60 posizioni nei settori ingegneria, approvvigionamenti (supply chain), industrializzazione, produzione e project management.

All'evento hanno preso parte il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l'assessore a Mobilità e viabilità, tramvia, transizione ecologica, sicurezza urbana e polizia municipale di Firenze Andrea Giorgio e il direttore generale di Federmeccanica Stefano Franchi e il vicepresidente Stefano Bettini.

Secondo il direttore generale di Alstom Italia Michele Viale l'anniversario rappresenta un "importante traguardo" ed è il risultato di un "legame profondo con la comunità locale che continua a rafforzarsi grazie all'impegno quotidiano delle oltre 210 persone che vi lavorano e alla continua ricerca di soluzioni all'avanguardia". "La nostra sede di Firenze - ha aggiunto - è da sempre un punto di riferimento per l'innovazione e la qualità dei prodotti di segnalamento ferroviario e da oltre un secolo contribuiamo allo sviluppo di una mobilità più intelligente e sicura, non solo in Italia ma anche all'estero".

Lo stabilimento di Firenze, fondato nel 1924, fa parte del gruppo Alstom dal 2015 ed è specializzato nella produzione di prodotti elettronici ed elettromeccanici per il segnalamento ferroviario come i sistemi di protezione dei passaggi a livello, le casse di manovra e e i sistemi di rilevamento dei treni.





