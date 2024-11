Rimprovera vandali e viene accoltellato, grave 62enne a Lucca

Un uomo di 62 anni è stato accoltellato ieri sera in strada da due giovani che poi si sono dileguati e si trova adesso ricoverato in gravi condizioni.

E' stata la stessa vittima a chiamare i carabinieri per segnalare l'aggressione avvenuta intorno alle 22 in via del Pino e Cortacce a San Lorenzo a Vaccoli, nel comune di Lucca.

Secondo quanto riferito ai miliari l'uomo sarebbe stato accoltellato da due giovani a seguito di una lite scaturita da futili motivi.

Il 62enne avrebbe reagito dopo aver visto i due che stavano danneggiando la staccionata di recinzione della sua abitazione; l'alterco è durato pochi attimi, poi l'uomo è stato aggredito brutalmente con un coltello e colpito con due fendenti all'addome.

Sul posto l'ambulanza infermieristica India di Lucca che ha portato il 62enne in codice rosso al pronto soccorso del San Luca, nella notte è stato operato d'urgenza. Sul caso stanno indagando i carabinieri.



