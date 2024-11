Grave dopo scontro a Pistoia, centauro sempre prognosi riservata

E' sempre ricoverato all'ospedale di Careggi, in prognosi riservata, il motociclista 57enne coinvolto in un incidente avvenuta lo scorso 21 novembre in via Toscana a Pistoia, all'incrocio con via Garcigliana.

Per cause ancora in corso di accertamento il 57enne, Luca Mugelli, si è scontrato con un'auto e a seguito dell'impatto la vettura è finita in una fossetta sul lato della strada, con il motociclista trascinato e incastrato sotto il veicolo. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l'automedica, oltre ad una pattuglia della polizia municipale e ai vigili del fuoco. Questi ultimi hanno liberato il motociclista da sotto la vettura affidandolo alle cure dei sanitari, i quali, viste le gravi condizioni hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto in codice rosso del 57enne all'ospedale di Careggi.





