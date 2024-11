Affitti brevi, Funaro 'alzerò Tari a chi gestisce oltre 4 case'

Palazzo Vecchio è pronto ad alzare la Tari per chi gestisce più di quattro case, creando con il ricavato un fondo per abbassare la tariffa ai residenti. Lo ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro in una intervista a Repubblica Firenze, rispondendo sul tema degli affitti brevi.

"Ho dato mandato agli uffici di lavorare per andare a differenziare la tariffa della Tari, sui rifiuti, per le case che vengono usate con finalità domestiche e quelle che vengono destinate ad attività ricettiva. Oggi chi gestisce 600 appartamenti paga la stessa Tari di una famiglia, e non è corretto. La normativa nazionale ci permette di agire su chi affitta più di quattro case", le parole di Funaro. Per scoprirli, ha aggiunto, "c'è il Cin, il codice identificativo nazionale. Ci sono le banche dati. C'è l'intelligenza artificiale. Il modo lo troviamo. Chi affitta quattro o più case sui portali deve pagare di più di Tari. E con quei denari creeremo un fondo per abbassare un po' la tariffa a chi usa la casa come residenza".

Sempre sul tema degli affitti brevi, Funaro si è soffermata anche sulle keybox: "Sono un problema di sicurezza, ne stiamo parlando con la prefetta. Ed estetico: le ho viste attaccate agli anelli dei portoni storici, inaccettabile. Ma soprattutto ora dobbiamo distinguere l'appartamento ad uso residenziale da quello ad uso turistico".



