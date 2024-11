Negramaro firmano copie nuovo album a Firenze, fan in delirio

Folla di fan per i Negramaro a Firenze dove la band di Giuliano Sangiorgi e co ha incontrato gli ammiratori per firmare le copie del nuovo album 'Free Love (Sugar Music)', uscito il 22 novembre.

Grande emozione tra i supporter, un centinaio che, con gli album in mano e alcuni striscioni hanno atteso con trepidazione l'arrivo dei loro musicisti del cuore, alla libreria Feltrinelli di piazza della Repubblica. Oltre alle firme Sangiuliano e il resto della band si sono prestati a foto, strette di mano, abbracci e a scherzare con i loro supporter.



