Natale, il Mercato nel Campo dal 6 all'8 dicembre a Siena

A Siena torna il Mercato in piazza del Campo, in vista delle festività natalizie, appuntamento che affonda le radici nella storia dato che già nel XIV secolo, al tempo in cui si scriveva il 'Costituto Senese', prima carta costituzionale redatta in volgare, che fu adottata nel 1309 per regolare ogni aspetto della vita della città, gli espositori proponevano le merci nella celebre piazza dove si corre il Palio.

Dal 6 all' 8 dicembre (ore 8-20) sarà rievocata l'idea originaria del mercato medievale con la distinzione in due grandi aree di vendita, quella alimentare e quella dedicata all'artigianato. Produttori locali e nazionali illustreranno arti, prodotti e mestieri per un viaggio nella cultura del gusto e del saper fare. Nei tre giorni ben 130 espositori proporranno le loro eccellenze nella 'conchiglia del Campo', dalla tradizione gastronomica senese - come salumi, pecorini, pane, zafferano, tartufo, cioccolato, miele, confetture, liquori e distillati -, con passaggio alla raffinata tradizione dolciaria senese (panforte, ricciarelli Igp, cantucci toscani, cavallucci). Da fuori Toscana arrivano produzioni alimentari come formaggi del Trentino e della Sardegna, produzioni lombarde di mostarda, polenta e gorgonzola, golosità pugliesi come il pane di Altamura o le olive e ancora i salumi di Norcia, la focaccia genovese, la mozzarella campana, i tortellini emiliani.

Prodotti tessili e in lana, oggetti natalizi, cartoleria, ceramica, cosmetici naturali, pelletteria, cappelli, guanti, libri, saponi artigianali, manufatti in legno, gioielli artigianali saranno solo alcuni dei tesori in mostra nell'area dedicata all'artigianato di qualità.

Tra le varie attività, il 'Mercato nel Campo' dedicherà uno spazio alle associazioni della Consulta della Disabilità del Comune di Siena per la vendita di panettoni solidali. Inoltre sarà allestito un Punto di Facilitazione Digitale, servizio gratuito comunale. I banchi del Comune saranno presenti nel gazebo allestito sotto il Palazzo Pubblico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA