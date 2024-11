Da Faliero Sarti collezione di sciarpe con disegni di Albini

Torna sotto i riflettori la moda di Walter Albini, tra i più noti creatori del Made in Italy tra la fine degli anni '60 e i primi '80, scomparso prematuramente all'età di 42 anni a Milano, nel 1983. E' nato un nuovo progetto che prende vita da alcuni suoi disegni e spunti custoditi in archivio. E' stata presentata oggi una mini collezione di tre sciarpe, firmate Faliero Sarti, realizzate con alcuni schizzi originali dello stilista, scelti tra quelli conservati all'interno della collezione Albini del Museo del Tessuto di Prato, dove peraltro sta per concludersi una mostra a lui dedicata. Le sciarpe, create per la collezione Primavera/estate 2025, saranno proposte in più misure e composizioni. Il primo modello riproduce il comunicato stampa della collezione con cui Albini ha sfilato a Palazzo Pitti per la stagione Primavera/estate 1968, il secondo riproduce quattro disegni per illustrazione pubblicitaria per Etro e Malerba, realizzati nel 1972, il terzo è una composizione di circa 50 tra disegni per campagne pubblicitarie e modelli di collezione dagli anni '60 e agli anni '80. D'altra parte la Faliero Sarti è una storica azienda di Prato che ha più volte collaborato con Albini, per la collezione Autunno Inverno 1972/73, quella A/I 1973/74 e l'A/I 1981/82.



