Palladino, dobbiamo lavorare partita dopo partita

"Le partite in Serie A non sono mai facili: noi siamo Beltràn che rincorre i centrocampisti, siamo De Gea che para come un ragazzo di 20 anni. Potrei andare avanti e citarli tutti. Dobbiamo continuare così, consapevoli che non abbiamo ancora fatto niente, lavorando partita dopo partita": così Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, dopo il successo per 0-2 in casa del Como.

"Dobbiamo goderci la serata e poi pensare alla gara di Conference League contro il Paphos. Bisogna sempre pensare partita dopo partita, sapendo che possiamo essere competitivi su tre fronti", ha aggiunto Palladino.



