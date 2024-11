Quartetto d'archi della Scala in concerto a Firenze

Il Quartetto d'Archi della Scala e Gloria Campaner suoneranno in concerto sul palco del Festival della Liuteria Toscana domani a Firenze, domenica 24 novembre (ore 21), all'auditorium di Santo Stefano al Ponte, vicino al Ponte Vecchio. Il Quartetto si presenta coi violini di Francesco Manara e Daniele Pascoletti, la viola di Simonide Braconi, il violoncello di Massimo Polidori. Sono tutte prime parti dell'Orchestra del Teatro alla Scala e vincitori di concorsi solistici internazionali. Di loro Riccardo Muti ha esaltato "la rara eccellenza tecnica e musicale… La bellezza del suono e la preziosa cantabilità, propria di chi ha grande dimestichezza anche con il mondo dell'opera". Compagine con oltre 70 anni di storia, il Quartetto d'Archi del Teatro alla Scala torna in concerto a Firenze dopo il tutto esaurito dell'anno passato.

Nell'occasione Francesco Manara suonerà un prezioso violino Nicolò Amati del 1665.

Il concerto avrà la partecipazione della pianista Gloria Campaner, altra eccellenza della classica italiana e non solo, con all'attivo decine di date nei principali festival di ogni continente e oltre venti vittorie in concorsi nazionali ed internazionali. Programma di sala col 'Quintetto con pianoforte op. 44' di Robert Schumann e col 'Quartetto op 18 n 4' di Ludwig van Beethoven. La prima formazione del Quartetto d'Archi del Teatro alla Scala risale al 1953.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA