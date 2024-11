Firenze Marathon, percorso su viali,partenza-arrivo piazza Duomo

Torna la Firenze Marathon. Il 24 novembre si corre grosso modo sullo stesso percorso dell'anno scorso: interessati quindi i viali di circonvallazione tra piazzale Donatello e piazzale di Porta al Prato, i lungarni fino al Tuscany Hall, la zona dello stadio oltre al parco delle Cascine.

Il percorso della maratona: partenza da piazza Duomo e poi via Martelli-via Cavour-piazza San Marco-via Cesare Battisti-piazza Santissima Annunziata-via della Colonna-piazza D'Azeglio-via Pellico-viale Gramsci-piazzale Donatello-viale Matteotti-piazza Libertà-viale Lavagnini-viale Strozzi-viale Fratelli Rosselli-piazzale di Porta a Prato-via del Ponte alle Mosse-via Paisiello-via delle Cascine-piazza Puccini-via delle Cascine-piazzale delle Cascine-viale dell'Aeronautica-viale Washington-piazza Kennedy-viale Lincoln-vialetto del Narciso-viale della Catena-viale dell'Indiano-viale del Pegaso-viale dell'Aeronautica-piazzale delle Cascine-viale degli Olmi-piazzale Jefferson-viale del Visarno-via del Fosso Macinante-via Berio-viale Fratelli Rosselli-Ponte alla Vittoria-piazza Gaddi-via della Fonderia-lungarno di Santa Rosa-lungarno Soderini-lungarno Guicciardini-piazza dei Frescobaldi-via Maggio-piazza San Felice-piazza Pitti-via Guicciardini-Ponte Vecchio-lungarno Archibusieri-piazza del Pesce-lungarno Anna Maria Luisa dei Medici-piazza dei Giudici-lungarno Diaz-piazza Mentana-via dei Vagellai-via dei Benci-Ponte alle Grazie-lungarno Serristori-piazza Poggi-lungarno Cellini-piazza Ferrucci-Ponte a San Niccolò-lungarno Pecori Giraldi-lungarno Zecca Vecchia-lungarno alle Grazie-via dei Benci-piazza Santa Croce-via Verdi-via Ghibellina-viale Giovine Italia-lungarno Pecori Giraldi-lungarno del Tempio-lungarno Colombo-lungarno Moro-largo Folon-via della Casaccia-via Aretina-via di San Salvi-via Chiarugi-via Di Credi-via Mannelli-piazza Vasari-via del Pratellino-via del Campo D'Arrigo-largo Gennarelli-viale Malta-viale Fanti-piazza Berlinguer-viale Paoli-viale Nervi-viale Fanti-viale Valcareggi-passaggio all'interno dello stadio di atletica-viale Fanti-viale Cialdini-viale De Amicis-cavalcavia dell'Affrico-piazza Alberti-via Piagentina-via Fra' Giovanni Angelico-viale Duca degli Abruzzi-viale Giovine Italia-via dell'Agnolo-via Santa Verdiana-piazza Ghiberti-via della Mattonaia-Borgo La Croce-piazza Sant'Ambrogio-via Pietrapiana-piazza Salvemini-via dell'Oriuolo-piazza Duomo-via dei Servi-via de' Pucci-via Ricasoli-via Alfani-via Cavour-via Martelli-piazza Duomo-via del Proconsolo-piazza San Firenze-via dei Leoni-via della Ninna-piazzale degli Uffizi-via Lambertesca-via Por Santa Maria-lungarno Acciaiuoli-lungarno Corsini-lungarno Vespucci-via Curtatone-via Montebello-piazza Ognissanti-Borgo Ognissanti-piazza Goldoni-via della Vigna Nuova-via Tornabuoni-piazza Santa Trinità-via delle Terme, via Por Santa Maria-via Vacchereccia-piazza Signoria-via Calzaiuoli- piazza San Giovanni-via dei Pecori dove c'è l'arrivo.

Oltre all'anello autostradale Firenze sud-Firenze Nord saranno sempre percorribili, le seguenti direttrici:

- da sud per le provenienze da via Aretina: via Rocca Tedalda-ingresso sottopasso del Gignoro-via Corilla-via Spadaro-via della Chimera-via Vitelli-via del Gignoro-viale Verga (direzione viale Duse uscita su via Lungo l'Affrico-viale Righi-viale Volta-piazza delle Cure poi tutte le direttrici o verso via Faentina o verso i viali/piazza della Libertà. Per le provenienze da viale Europa: viale Giannotti-piazza Ravenna-lungarno Ferrucci- piazza Ferrucci- viale dei Colli- Porta Romana-piazza Pier Vettori-via del Ponte Sospeso fino alle 12 in piazza Gaddi in corsia protetta-via dei Vanni direzione Isolotto e quindi Viadotto dell'Indiano. Dalle 12 piazza Gaddi sarà aperta anche verso Ponte alla Vittoria.

- da nord/Isolotto per le provenienze da Isolotto: via del Sansovino-via Pisana-piazza Pier Vettori-viale Aleardi verso Porta Romana-viale dei Colli-piazza Ferrucci-via Orsini e uscita verso Firenze Sud. Libere le direttrici verso Ospedale di Careggi attraverso il Ponte dell'Indiano. Per le provenienze da Novoli: verso Careggi tutto libero, mentre in direzione sud lo stesso itinerario da Isolotto quindi attraverso il Ponte all'Indiano. Oppure direzione Careggi-via Bolognese-via Salviati-via Faentina direzione piazza delle Cure-viale dei Mille-via Pacinotti-viale Volta-viale Righi-viale Lungo L'Affrico-viale Duse-viale Verga-via del Gignoro-via Aretina o via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Sempre aperti i viadotti Marco Polo e dell'Indiano, e per i viali il tratto da piazza della Libertà a viale Lavagnini in direzione di viale Strozzi mentre il tratto piazza Libertà-viale Matteotti-piazzale Donatello riaprirà alle 9.30 circa. Riaprirà intorno alle 9.40 il tratto Porta a Prato-viale Fratelli Rosselli-viale Strozzi-viale Lavagnini mentre alle 12 il tratto Porta a Prato-viale Fratelli Rosselli-Ponte alla Vittoria.

L'ultimo tratto dei viali a riaprire piazzale Donatello-piazza Beccaria-viale Giovine Italia e viale Amendola alle 14 circa.

Nessun problema di accesso agli ospedali Nuovo San Giovanni di Dio e Santa Maria Annunziata. Anche Careggi sarà sempre raggiungibile attraverso il viadotto dell'Indiano oppure sul percorso via del Gignoro-viale Volta-cavalcavia delle Cure. Accesso sempre consentito anche per l'ospedale di Santa Maria Nuova da piazza della Libertà per viale Don Minzoni-via Leonardo Da Vinci-via Pier Capponi-via Benivieni-via dei Della Robbia-viale Segni-via della Mattonaia-via Niccolini-piazza D'Azeglio-via della Colonna-Borgo Pinti-via Sant'Egidio-piazza di Santa Maria Nuova.

Per la stazione di Santa Maria Novella dagli inizi dei provvedimenti e fino alle 9.30 sarà accessibile per i veicoli dal lato del binario 16 con ingresso e uscita veicolare da piazzale Montelungo: ingresso da viale Strozzi e uscita da via Caduti di Nassirya-via della Rivoluzione Ungherese o via del Romito.

Modifiche a tramvia e bus: 23 linee Autolinee Toscane subiranno limitazioni, deviazioni e soppressione di servizio. Sono le linee 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 23, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 55, C1, C2, C3 e C4. Per la tramvia il servizio della T2 Vespucci sarà interrotto dalle 8.30 alle 9.30 tra le fermate Unità e Ponte all'Asse. Sarà invece regolare nel tratto della linea tra Ponte all'Asse e Peretola e quello della linea T1 Leonardo. Previsto un servizio bus navetta da e per l'aeroporto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA