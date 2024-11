Fiorentina a Como, Obiettivo settima vittoria di fila

La Fiorentina è partita per Como con la voglia di allungare la striscia positiva e consolidare una classifica che sta facendo sognare i suoi tifosi. ''Si è creata un po' di magia all'interno dello spogliatoio, dobbiamo continuare a cavalcare questo momento'', ha dichiarato Raffaele Palladino ai microfoni di Sport Mediaset.

I viola sono reduci da sei vittorie di fila in campionato, e l'obiettivo è centrare la settima per prepararsi nel migliore dei modi per la gara di Conference di giovedì contro il Pafos ma soprattutto per la grande sfida di domenica prossima al Franchi contro l'Inter. Ma a dare un'ulteriore carica a Kean e compagni, oltre ad un migliaio di tifosi al seguito, è anche il desiderio di far trascorrere un bel compleanno al presidente Rocco Commisso che il 25 novembre compirà 75 anni. Per questa trasferta Palladino ha convocato 23 giocatori: nella lista non figurano l'infortunato Amir Richardson, Cristiano Biraghi fermato in extremis da un affaticamento al polpaccio sinistro e ancora Albert Gudmundsson, ai box da tempo, il cui rientro a questo punto avverrà la prossima settimana. Rispetto agli ultimi match torna a disposizione Danilo Cataldi che ha superato il problema al tallone: possibile l'impiego già dal 1' per l'ex capitano della Lazio che a centrocampo dovrebbe essere affiancato da Adli o Bove anche se l'ex romanista potrebbe avanzare sulla corsia sinistra se verrà preferito a Sottil, in linea con Colpani e Beltran a sostegno di Kean.

Il centravanti è fra i viola più attesi, già 8 reti finora in Serie A, 11 comprese le tre realizzate in Conference League.

Scelte più o meno fatte anche in difesa dove Dodo, seppur rientrato solo giovedì sera dalla prima convocazione con il Brasile, appare favorito su Kayode, al centro Comuzzo e Ranieri, a sinistra Gosens, fra i pali De Gea che punta ad allungare l'imbattibilità in trasferta che dura in campionato da quattro partite.

Per il 34enne portiere spagnolo sarà l'occasione per rivedere i connazionali Reina e Fabregas, quest'ultimo tecnico del Como.

''E' un ottimo allenatore, moderno, mi piace anche come persona - ha affermato Palladino - Le sue squadre giocano molto bene e sanno mettere in difficoltà gli avversari. Sarà una bella sfida''.



