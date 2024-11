Maltempo in Toscana, torrente fuoriesce nel Pratese

Problemi per il maltempo la notte scorsa in Toscana anche nel Pratese: la situazione più critica si è avuta in Val di Bisenzio, spiegano i vigili del fuoco, mentre timori ci sono stati anche a Figline di Prato dove il torrente Bardena è uscito dal proprio letto per invadere la strada. Non si segnalano persone coinvolte.

Numerose le richieste di soccorso da parte dei cittadini ai pompieri per danni legati all'acqua ed alla caduta di rami e alberi: 20 gli interventi svolti dai vigili del fuoco, una decina da espletare

