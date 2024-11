Giani, '3.000 utenze senza luce a causa del maltempo'

"I tecnici Enel stanno intervenendo per risolvere le circa 3000 utenze senza corrente tra Massa Carrara, Lucca, Prato, Pistoia, Firenze e Livorno, oltre agli interventi in corso per cadute di alberi e allagamenti localizzati". Lo scrive sui social il governatore toscano Eugenio Giani.

"Graduale attuazione dei venti nelle prossime ore - spiega poi -. Saranno ancora possibili raffiche fino a 70-80 km/h soprattutto sulla costa centro meridionale. Ulteriore attenuazione nel pomeriggio. Anche il moto ondoso è atteso in ulteriore attenuazione".

In Toscana ieri è stata prorogata fino alle 18 di oggi l'allerta arancione per il forte vento e mareggiate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA