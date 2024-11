A Prato l'opera DDD di Benassi, suoi messaggi a fermata bus

Il Centro per l'arte contemporanea Pecci di Prato ha inaugurato la scultura pubblica Daily Desiderio Domestico (DDD) di Riccardo Benassi (Cremona, 1982), realizzata in una versione outdoor specifica per la pensilina della fermata del bus 'Centro Pecci'. DDD è una scultura in alluminio con display led, che trasmette i messaggi che l'artista scrive quotidianamente: uno per ogni giorno della sua vita. Nei messaggi, visibili per sole 24 ore, Riccardo Benassi condivide riflessioni personali e osservazioni sul presente, restituendo una dimensione allo stesso tempo intima e collettiva.

L'opera, si spiega dal Centro Pecci, è parte di una più ampia serie di sculture che l'artista realizza a partire dal 2018, sia per luoghi all'aperto che per spazi museali e privati. Grazie a un sistema di broadcasting remoto e autonomo, i messaggi testuali vengono trasmessi contemporaneamente, nelle diverse lingue, a questa costellazione di sculture, abitando in modo permanente spazi pubblici, musei, fondazioni e collezioni private. Alla morte dell'artista, i messaggi ricominceranno da capo, uno al giorno, in loop. Daily Desiderio Domestico entra a far parte della collezione permanente del Centro Pecci grazie al sostegno di Autolinee Toscane e Tt Tecnosistemi, che hanno dato vita a una partnership strategica tra cultura e impresa. L'opera inaugura anche una collaborazione più estesa con Autolinee Toscane, finalizzata a cambiare approccio al trasporto pubblico e a riposizionare l'autobus al centro delle comunità, anche culturali, promuovendo il Centro Pecci e favorendo la partecipazione del territorio alla programmazione culturale.





