Sindaca Siena si commuove incontrando lavoratori Beko Europe

La sindaca di Siena Nicoletta Fabio si è commossa incontrando circa 200 lavoratori di Beko Europe che, dopo un breve corteo nel centro storico della città, hanno raggiunto Palazzo Pubblico, in piazza del Campo. "Io non mollo, come ho sentito gridare a voi, non siete carne da macello, quello che è in mio potere lo farò, sono con voi e vorrei fare di più" ha detto con la voce rotta Fabio parlando al megafono con i lavoratori dello stabilimento senese - 290 i dipendenti - a cui ieri è stato comunicato dall'azienda l'esubero e la chiusura della fabbrica entro la fine del 2025.

"Quello che va fatto è reindustrializzare il sito, questa è l'unica via" ha detto poi il sindaco di Siena parlando con i giornalisti. "Questa storia si trascina da troppo tempo, ora è il momento di trovare una soluzione efficace e che dia una prospettiva, perché qui ci sono trecento famiglie, c'è un simbolo anche della capacità produttiva della nostra città, quindi è ovvio che l'amministrazione comunale non può non impegnarsi su tutti i fronti possibili" ha concluso Fabio. I lavoratori di Beko Europe, ex Whirlpool, hanno indetto un'assemblea fuori dai cancelli dello stabilimento per decidere come proseguire la mobilitazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA