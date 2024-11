Metinvest firma con Mimit per impianto acciaio green a Piombino

Metinvest e il Mimit hanno firmato una dichiarazione congiunta per promuovere la realizzazione a Piombino (Livorno) di "un grande impianto di produzione di acciaio green", un progetto del valore di 2,5 miliardi. Lo annuncia Metinvest in una nota.

La firma, si spiega, è avvenuta durante un incontro bilaterale tra i governi italiano e ucraino tenutosi ieri a Roma. Durante la cerimonia, si legge ancora, "Metinvest ha proposto al ministro Urso di considerare il progetto come di interesse strategico nazionale, il che potrebbe accelerare i processi di approvazione grazie al coinvolgimento diretto del Consiglio dei ministri".

Il progetto prevede "la realizzazione di uno degli impianti di acciaio green più avanzati d'Europa, con una capacità pianificata di 2,7 milioni di tonnellate all'anno": utilizzerà "tecnologie basate su forni elettrici ad arco e materiali riciclati, tra cui rottami d'acciaio, ghisa e ferro preridotto provenienti dall'Ucraina". La firma di un accordo di programma è prevista entro l'inizio del 2025. La costruzione dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2025, con l'avvio della produzione per fine 2027. Per quanto riguarda il finanziamento del progetto, l'azienda spiega che "Sace e le principali istituzioni bancarie, tra cui Cassa depositi e prestiti, hanno fornito lettere di interesse per il supporto finanziario.

Il 18 ottobre scorso l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, si spiega ancora, ha confermato la coerenza del progetto con i propri piani di sviluppo, mentre Metinvest-Adria ha concluso un accordo con Jsw Steel Italia per l'accesso alle aree industriali": "Questo accordo rappresenta un passo importante verso la creazione di uno degli impianti di acciaio più sostenibili d'Europa - ha detto Yuriy Ryzhenkov, Ceo di Metinvest -. Il progetto rafforzerà l'industria italiana e le strutture minerarie ucraine, dimostrando come la collaborazione internazionale possa promuovere uno sviluppo industriale sostenibile".



