Ciak fiction Rai L'altro Ispettore, tema la sicurezza sul lavoro

Sono iniziate le riprese della serie tv 'L'altro ispettore', una coproduzione Rai Fiction - Anele per la regia di Paola Randi, scritta da Salvatore De Mola, Andrea Valagussa e Paola Randi e liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò. Interpretata da Alessio Vassallo con Cesare Bocci e Francesca Inaudi, la serie tv porta al centro della narrazione il lavoro e la cultura della sicurezza attraverso le vicende private e professionali di un ispettore del lavoro.

Ambientata a Lucca e nei dintorni, la fiction vede protagonista Domenico Dodaro, per gli amici Mimmo (Vassallo), un ispettore del lavoro appena rientrato a Lucca, sua città natale, dopo aver combattuto il caporalato al Sud in missioni che lo hanno portato ad essere riconosciuto come uno dei migliori ispettori del lavoro italiani. Domenico, rimasto vedovo con una figlia preadolescente, decide di ritornare a Lucca dove potrà contare sull'aiuto della madre, della sorella e dell'amico Alessandro per potersi occupare della bambina e continuare il suo lavoro nel nuovo incarico in provincia per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e a indagare sui casi in cui è venuta meno.

Episodi - liberamente ispirati a fatti realmente accaduti - di cui cercherà di scoprire le reali dinamiche e responsabilità con uno sguardo imparziale e cercando la collaborazione di tutte le parti in causa, dai lavoratori agli imprenditori ai sindacati, alle istituzioni. Al suo fianco l'amico di famiglia Alessandro Lanciani (Bocci) sopravvissuto all'incidente in cui anni prima il padre di Domenico, Pietro, aveva perso la vita. Adesso Alessandro è un mental coach ironico e solare, costretto da quell'incidente a vivere in sedia a rotelle. Nel cast anche Francesca Inaudi nel ruolo della Pm Raffaella Pacini, ex compagna di liceo del protagonista, con la quale dovrà lavorare nelle indagini dei casi di puntata, e la piccola Angelica Tuccini nei panni della figlia Mimì. "L'altro ispettore è una serie perfettamente in linea con lo spirito di servizio pubblico, una fiction che vuole raccontare i problemi e le contraddizioni della contemporaneità. - dice Maria Pia Ammirati, Direttore di Rai Fiction - Un esempio di come si possa usare la forza del racconto seriale per approfondire una questione drammaticamente aperta come la sicurezza nel mondo del lavoro.

Un nuovo progetto che vuole essere anche un contributo di consapevolezza e responsabilità nel nome di diritti inalienabili". "La serie mette al centro il tema del lavoro e lo fa raccontando una figura nuova per il pubblico televisivo e ancora troppo poco conosciuta racconta la produttrice Gloria Giorgianni, Ad di Anele.



