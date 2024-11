Vento a 115 km e onde 7 metri in Toscana, stop traghetti Livorno

Raffiche di vento fino a 115km/h sulla Gorgona e litorale centrale, oltre i 100-110 km/h sui rilievi. La boa della Gorgona ha registrato onde a più di 7 metri di altezza. Nelle prossime ore ancora raffiche di vento intorno a 100 km/h su Arcipelago e litorale centrale, 60-80 km/h sulle zone interne. Lo segnala sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani segnala. In Toscana oggi è allerta arancione per venti forti e mareggiate.

A Livorno, con un vento di Libeccio che soffia da stanotte sulla città con 45 nodi di vento e raffiche da stamattina fino a 50, segnalate dall'Avvisatore marittimo, le attività portuali risultano attualmente sospese. Interrotti anche i collegamenti con le isole maggiori. Stamani i traghetti provenienti da Sardegna e Corsica, non sono arrivati a Livorno, annunciando la mancata partenza o il cambio di rotta su altre destinazioni.

Cinque navi commerciali che erano ferme in rada hanno lasciato l'ormeggio e si trovano in drifting davanti alla costa. Fermo in porto anche il traghetto Liburnia per l'isola di Capraia, che già anche ieri aveva saltato la corsa. Nel frattempo in città sono stati presi i primi provvedimenti, oltre alla chiusura dei parchi pubblici e dei cimiteri, è stato chiuso dalla Protezione civile un tratto di lungomare per l'accumulo di detriti sul viale Italia portati in carreggiata dal moto ondoso. Interventi dei vigili del fuoco in provincia di Firenze, in maniera particolare nel Mugello, per alberi caduti su sede stradale, con sette richieste da evadere e due interventi in corso. In particolare a San Piero a Sieve in località Taiuti, e a Vicchio in località Vezzano.



