Senza casa, rischiava di perdere il cane: trovato un alloggio

Trovato un alloggio per Giuseppe, il 58enne del Fiorentino rimasto senza lavoro e sotto sfratto, e il suo cane Bobby. I due non si dovranno più separare, dopo il rifiuto di diverse strutture ad accogliere il meticcio a quattro zampe: saranno entrambi ospitati dall'associazione Italian horse protection, conosciuta per l'impegno nel recupero di cavalli maltrattati, nel centro situato a Montaione, in provincia di Firenze. "Questo lieto fine è stato reso possibile grazie all'impegno congiunto dell'associazionismo e dei servizi sociali regionali e comunali, che insieme hanno risposto con prontezza e efficacia alle necessità emerse - fa sapere la Lav che aveva raccontato la storia e accolto temporaneamente il cane - La collaborazione tra la Lav e Ihp ha permesso di garantire una soluzione abitativa adeguata in un momento di grande bisogno".

"Una vicenda che dimostra l'importanza della cooperazione tra il settore non profit e le istituzioni pubbliche. L'impegno condiviso ha permesso di trovare una soluzione rapida e umana per Giuseppe e Bobby, riflettendo il nostro impegno costante nel migliorare la vita degli animali e delle persone in difficoltà", commenta Alessandra Ferrari, responsabile dell'area animali familiari di Lav.

"Potranno rimanere qui con noi, nella casa che ospita abitualmente i volontari che da tutto il mondo vengono al centro di recupero di Montaione, fino a quando i servizi sociali non troveranno una soluzione definitiva per questa famiglia - afferma Sonny Richichi, presidente di Ihp - Siamo rimasti davvero molto colpiti nel leggere di questa vicenda e ci siamo subito messi a disposizione delle Istituzioni per offrire una soluzione utile a fronteggiare l'emergenza".



