Piazza Cavalieri Pisa sarà ricostruita con 50000 mattoncini Lego

Torna l'iniziativa Lego a cura delle allieve e degli allievi della Normale di Pisa: il 23 e il 24 novembre, dalle 9 alle 19, in programma nella sede dell'Ateneo "due giornate di divertimento, creatività e divulgazione" con la realizzazione di un plastico con 50.000 mattoncini della piazza dei Cavalieri di Pisa, dove si affaccia il Palazzo della Carovana, sede della Scuola. L'iniziativa è a ingresso a titolo gratuito, è associata al progetto di valorizzazione culturale di piazza dei Cavalieri e prevede la possibilità di visite guidate al Palazzo della Carovana.

Nel dicembre scorso, durante un evento analogo, era stata realizzata, in 10.000 mattoncini, l'intera facciata del Palazzo della Carovana che ora sarà così affiancata da tutte le altre facciate dei palazzi che si affacciano sulla piazza, grazie, si spiega dalla Normale, "a progetti grafici realizzati con un apposito software (stud.io) e alla sponsorizzazione di List s.p.a: i disegni degli edifici sono curati da Luca Fusar Bassini. L'evento, organizzato dagli allievi della Normale in collaborazione con Luca Petraglia, "intende ricordare l'importanza del gioco e dello svago, e offrire ai più piccoli un momento divertente imparando ad alzare gli occhi e notare la diversità e la ricchezza estetica degli edifici pisani, in un momento di condivisione tra il mondo della Scuola Normale e la comunità pisana". Una volta realizzata, l'opera sarà inaugurata il 24 novembre alle 21.



