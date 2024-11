'I campioni si raccontano', da Zanetti e Diaz a Firenze

Da Javier Zanetti a Ekaterina Antropova, da Andy Diaz a Borja Valero, passando per Andrea Zorzi, Fabrizio Donato, Rigivan Ganeshamoorthy, Giuliano Razzoli e Federico Buffa: torna il talk show 'I campioni si raccontano', evento promosso dalla Fondazione Fair Play Menarini, che si terrà sabato 30 novembre alle 17 a Firenze, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. L'evento sarà trasmesso in diretta sul canale 501 di Sky, e sarà condotto da Rachele Sangiuliano, Omar Schillaci, Michele Cagiano e Alessandro Acton.

Letizia Perini, assessora comunale allo sport, ha sottolineato che un'iniziativa come questa "non può che essere di aiuto per cercare di costruire i cittadini del domani, non solo con l'attività sportiva ma anche tramite modelli positivi che possano accrescerli come persone". "Ringraziamo di cuore il Comune di Firenze - dichiarano Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganeli, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini - che da anni condivide i valori del Premio, e ci auguriamo che questa nuova edizione de 'I campioni si raccontano' possa fornire ai più giovani spunti di riflessione ed esempi di vita".

"Sono convinto che anche quest'anno - - ha affermato Ivan Zazzaroni, ambasciatore del Fair Play Menarini dal 2019 e direttore del Corriere dello Sport - 'I campioni si raccontano' regalerà un mix di punti di vista assolutamente unico, con uno scambio di riflessioni e aneddoti tra nuovi campioni e icone mondiali, provenienti da esperienze e discipline diverse. Non dimentico la ricchezza degli interventi di Ian Thorpe, Tommie Smith o Edwin Moses", ha osservato, citando alcuni protagonisti delle scorse edizioni.



