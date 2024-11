A Pietrasanta debutta il festival del panettone

Una quindicina di pasticcieri animeranno la prima edizione del festival Panettonissimo, dal 29 novembre all'1 dicembre in piazza Duomo a Pietrasanta (Lucca). In programma l'esposizione, l'assaggio e la vendita di panettoni artigianali, in versione tradizionale e più originale: dal panettone salato a quello vegano, dalla forma 'maxi' o con farcitura insolita. Gli stand dei maestri pasticcieri saranno arricchiti con sculture in cioccolata e idee regalo. Ospite speciale della manifestazione sarà il pastry chef Damiano Carrara.

"Una, dieci, mille Pietrasanta, colme di panettoni artigianali in mostra - commenta il direttore artistico Davide Paolini, - per gridare l'arte della pasticcieria made in Italy.

Un 'dolce' che, con gli anni, diventa almeno per un giorno, a Natale, un sapore che lega nord e sud. Un'iniziativa illuminata, questa del borgo toscano, per valorizzare il lavoro di artigiani e dar loro l'opportunità, altrimenti sconosciuta, della loro professionalità". A promuovere l'evento è il comitato delle Botteghe di Pietrasanta insieme al Comune e col sostegno della Banca della Versilia Lunigiana Garfagnana. "Il 'Festival del Panettone' - spiega Gianluca Borgonovi, presidente dei commercianti - rappresenta un'importante opportunità per rafforzare il legame con la tradizione natalizia valorizzando Pietrasanta e posizionandola, non solo come centro artistico, ma anche gastronomico. L'obiettivo è di esaltare il valore culturale del panettone artigianale stimolando l'interesse verso i prodotti locali, della Versilia e dell'Italia, e ovviamente attrarre ospiti in un momento di bassa stagione creando una sorta di naturale volano col periodo natalizio". Il sindaco Alberto Stefano Giovannetti evidenzia come "l'enogastronomia sia uno degli asset di promozione su cui abbiamo scommesso già da diversi anni, con 'Le Stelle di Pietrasanta' e la partecipazione a 'Les Etolies de Mougins' ma è anche una forma d'arte che vogliamo trovi sempre più spazio a Pietrasanta, al pari della scultura, della musica, della poesia e della danza".



