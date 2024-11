Una mostra illustra la vita di Puccini con i francobolli

La vita di Giacomo Puccini attraverso i francobolli è il motivo di una mostra che sarà inaugurata al Teatro del Giglio con il patrocinio del Comune sabato 22 novembre alle 15. Titolo, 'Il romanzo della vita di Giacomo Puccini attraverso la filatelia'. L'esposizione propone un viaggio fra piccole opere d'arte, preziosi oggetti da collezione rappresentati dai francobolli dedicati dai servizi postali di molti Paesi del mondo al compositore lucchese e alle sue opere immortali.

L'esposizione è stata realizzata in collaborazione da Fondazione Giacomo Puccini - Puccini Museum - Casa Natale, Teatro del Giglio, Istituto Poligrafico Zecca dello Stato con pezzi provenienti dalla collezione privata di Fabrizio Fabrini.

Resta aperta fino al 6 gennaio 2025 (dal mercoledì al sabato, orario 10,30-13 e 15,30-18). Inoltre, il 29 novembre alle ore 11 in piazza Cittadella - dopo la deposizione di una corona d'alloro alla statua del maestro - saranno presentati la moneta commemorativa e il francobollo commemorativo realizzati dall'Istituto poligrafico Zecca dello Stato in occasione del centenario dalla morte. Per l'occasione sarà presente una postazione mobile di Poste Italiane con il materiale filatelico emesso per la ricorrenza.



