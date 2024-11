Sfruttamento prostituzione, 5 donne arrestate a Grosseto

Operazione dei carabinieri della procura di Grosseto che, insieme ai colleghi del Nas, hanno portato avanti per mesi un'indagine contro lo sfruttamento della prostituzione, che si è conclusa con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque donne. Per loro, tutte di origini orientali, l'accusa è sfruttamento della prostituzione. Altre otto persone sono state indagate a vario titolo dalla procura. I tre appartamenti dove avvenivano gli incontri e dove si sarebbero consumati i rapporti sessuali con i clienti, tutti in città, sono stati sequestrati.





