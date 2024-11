Maltempo: vento forte e mareggiate, in Toscana codice arancione

Allerta di codice arancione per venti forti e mareggiate. Ad emetterlo dalla serata di oggi fino alla tarda serata di mercoledì è la Protezione civile della Toscana. Il vento colpirà in particolare i versanti romagnoli dell'Appennino e l'arcipelago, mentre le mareggiate interesseranno soprattutto la costa a nord di Piombino e le isole toscane. Durante l'allerta arancione, a Livorno resteranno chiusi al pubblico i parchi, i cimiteri e il canile comunale.

L'amministrazione comunale raccomanda di seguire i consigli della Protezione civile, a partire dall'evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare durante il codice giallo, invito rivolto soprattutto a pedoni, ciclisti e chi viaggia in scooter. Sul resto della regione l'allerta è gialla, tranne che per la zona a nord est al confine con la Liguria.





