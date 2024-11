Maltempo: forte libeccio, traffico portuale a rilento a Livorno

Traffico a rilento nel porto di Livorno questa mattina a causa del vento di libeccio che sta sferzando la città con intensità 30 nodi da sud ovest e raffiche fino a 35. Dalle 10 secondo le previsioni, e come confermato dall'avvisatore marittimo del porto, il vento dovrebbe salire fino a 40 nodi per tutto il giorno. Manovre dunque a rilento sulle banchine, ad ora sono entrati tutti i traghetti per le grandi isole, e uscite soltanto due navi contenitori con cautela. Annullato infine il collegamento del traghetto Toremar per l'isola di Capraia. Regolare al momento invece il traffico dei traghetti nel canale di Piombino, come segnalato dalla capitaneria, da e per l'isola d'Elba.



