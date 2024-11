Jsw e Metinvest firmano accordo da 30 milioni per Piombino

Jsw Steel Italy srl ha firmato oggi l' accordo commerciale con Metinvest Adria spa, che segue il 'memorandum of understanding' (MoU) dell'1 marzo 2024 firmato tra la stessa Jsw e il Ministero dell'Industria e del Made in Italy in cui è stato definito il meccanismo per il trasferimento dei diritti relativi all'area nord della proprietà nel sito siderurgico di Piombino (Livorno). In base all'accordo "Metinvest è tenuta a versare a Jsw Steel Italy Piombino spa una commissione di rilascio di 30 milioni di euro come corrispettivo onnicomprensivo della transazione". Inoltre, viene spiegato, "l'esecuzione e il trasferimento dei diritti a Metinvest sono subordinati all'adempimento da parte di Metinvest di determinate procedure con il Governo e le Istituzioni entro un determinato periodo di tempo". L'accordo commerciale "di cui sopra - ribadisce la nota - è una prosecuzione del MoU e porterà alla realizzazione e all'esecuzione dell'Accordo di Programma (AdP).

In base al MoU, Jsw e il Mimit hanno identificato diverse aree di cooperazione tra Jsw e le istituzioni governative per l'attuazione del progetto di ammodernamento dei laminatoi, che comprende il revamping dei laminatoi, la creazione di impianti di tempra e l'aumento della lunghezza delle rotaie prodotte fino a 120 metri". La collaborazione con il Mimit e le istituzioni governative, si ricorda, "è finalizzata al rilancio del sito industriale di Piombino come polo siderurgico".

"Dopo 20 anni di promesse fatte da altri - commenta Marco Carrai, vicepresidente di Jsw Steel Italy srl - sono contento di veder concretizzare questo traguardo, insieme al Ministro del Mimit Adolfo Urso, che ringrazio, e al coinvolgimento della Regione e del Comune di Piombino, di cui ringrazio il presidente e il sindaco, e sono contento altresì di aver personalmente voluto contribuire con mio diretto impegno e caparbietà a risollevare il polo siderurgico di Piombino".

Per l'ad di Metinvest Adria, Luca Villa, "l'ufficializzazione della firma sulle aree, che segue l'approvazione formale del supervisory board di Metinvest, rappresenta un passo concreto e significativo verso la preparazione dell'Accordo di Programma, un documento fondamentale per la realizzazione del progetto e per il rilancio industriale dell'area di Piombino. Questo traguardo riflette l'impegno comune di tutti gli attori coinvolti per dare nuova vita a un sito strategico, trasformandolo in un esempio di sviluppo sostenibile e innovazione tecnologica. Per questo motivo è stato avviato un coordinamento tra le amministrazioni centrali competenti per affrontare le ultime questioni aperte e procedere verso la definizione dell'Accordo di Programma, la cui sottoscrizione è prevista entro il 31 dicembre 2024".



