Incidente mortale questa mattina sull'A1 all'altezza del km 393,3 in direzione nord, in provincia di Siena. A perdere la vita una persona di cui non si conoscono ancora le generalità; ferito grave anche un 47enne trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Le Scotte di Siena. Sul posto sono intervenuti la Misericordia di Sarteano, l'automedica di Nottola, la Misericordia di Sinalunga, vigili del Fuoco e forze dell'ordine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA