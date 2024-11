Mostra con tamburi e bandiere patrimonio del Palio di Siena

Il 21 novembre al museo di Santa Maria della Scala di Siena sarà inaugurata una mostra dedicata al riconoscimento del Palio di Siena come espressione di identità culturale collettiva, patrimonio immateriale della città e non solo. La rassegna, intitolata 'Palio 365. Un progetto di tutela partecipata', spiega la Soprintendenza, è il culmine di un articolato processo partecipativo che ha portato al riconoscimento ufficiale da parte del Ministero della Cultura con la pubblicazione di 17 decreti di vincolo.

Esposti, in un chiaro omaggio al patrimonio culturale senese, 23 oggetti - 17 bandiere e sei tamburi - dichiarati di interesse culturale, "veri e propri simboli identitari delle Contrade. Le immagini e le storie raccontano il processo partecipativo di costruzione di questi strumenti di tutela e le motivazioni che hanno portato ogni Contrada a scegliere uno o più oggetti rappresentativi del proprio patrimonio identitario e nei quali tutto il popolo contradaiolo si identifica". E' pure esposto per la prima volta in assoluto al pubblico il cofanetto intarsiato contenitore delle 17 bandiere delle Contrade donato dal Comune di Siena e dalle Contrade a Vittorio Emanuele III nel luglio del 1938. Un reperto fino ad oggi misconosciuto di notevole ricercatezza e grande rilevanza, non solo simbolica, per la storia del Palio e per quella del nostro Paese, conservato dal 1956 presso il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma, oggi parte delle collezioni del Museo delle Civiltà.

La rassegna è promossa dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo insieme all'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura, in collaborazione con numerose istituzioni locali. La mostra illustra i risultati di un lavoro di ricerca volto alla tutela e salvaguardia del patrimonio immateriale del Palio di Siena. Tra i partner coinvolti figurano il Comune di Siena, l'Università di Siena, l'Università per Stranieri di Siena, l'Archivio di Stato di Siena, il Museo delle Civiltà, il Magistrato delle Contrade e i Priori delle 17 Contrade.



